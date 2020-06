Martin Garrix en Armin van Buuren op digitale editie Tomorrowland

In totaal komen meer dan zestig van ’s werelds beste artiesten uit de elektronische dansmuziek naar het festival. Ook andere grote namen als David Guetta, Steve Aoki, Tiësto en Amelie Lens gaan hun kunsten vertonen op een van de digitale podia.

In een driedimensionale wereld online kunnen festivalbezoekers straks acht verschillende podia bezoeken. Ook zijn er verschillende webinars, workshops en games. Tomorrowland Around the World, the digital festival vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli. De kaartverkoop start op donderdag 18 juni.