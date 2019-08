Taylor Swift scoort weer koppositie

Ook met haar vorige twee albums Reputation (2017) en 1989 (2014) wist de 29-jarige Taylor de eerste plek te behalen. Haar andere drie platen scoorden minder. Haar debuutalbum Fearless, dat in 2009 uitkwam, wist het het minst ver te schoppen en bleef destijds steken op de 43e plaats.

Een nummer 1-hit wist de zangeres echter nog niet te behalen. Haar hoogste notering in de Single Top 100 haalde ze in 2014 met haar nummer Shake It Off.

Taylor stoot in de albumlijst Ed Sheeran van de troon. De Britse zanger ging de afgelopen zes weken aan de leiding met zijn No. 6 Collaborations Project. Ook Billie Eilish daalt een plekje. Haar succesalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go completeert nu de top drie.