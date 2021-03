Kendall Jenner schroeft beveiliging op na naakte inbreker

Ⓒ Getty Images

Kendall Jenner heeft afgelopen week twee keer te maken gehad met vreemden die haar veiligheid in gevaar brachten. Volgens TMZ onderschepte de politie in Los Angeles afgelopen week iemand die van plan was haar en daarna zichzelf te doden. Een paar dagen later wist een andere man haar tuin te betreden waar hij op ramen sloeg en naakt in haar zwembad probeerde te springen.