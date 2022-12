Robbie Williams had zenuwinzinking toen hij Take That verliet

Williams vertrok middenin een tour bij de band. Hij zegt dat hij die nog wilde afmaken, maar zijn bandleden vroegen hem meteen weg te gaan, als hij toch al van plan was te vertrekken. Een jaar later ging Take That uit elkaar.

De zanger vertelt dat hij „ervoor zorgde” dat er rivaliteit was met Take That-lid Gary Barlow, met het doel hoger in de hitlijsten te komen. „Ik kreeg er een soort kick van”, vertelt Williams. Barlow kreeg dat niet, omdat hij volgens Williams „een fatsoenlijke volwassene” was. „Ik heb dingen gedaan en gezegd waar ik niet trots op ben”, aldus de zanger.

Take That maakte een comeback in 2005, zonder Williams. Hij had op dat moment al een succesvolle solocarrière. Sinds 2010 doet hij wel af en toe mee aan projecten van de groep.