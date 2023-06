Marcel van Roosmalen vergelijkt talkshow met bergbeklimmen

„Het is alsof we een berg beklimmen, Gijs, en niet vooruitkomen. De sneeuw glijdt onder m’n voeten vandaan. Ik glibber de hele tijd weg. Jij bent mijn enige houvast. Dat is ook heel gek”, zei Van Roosmalen ook. Volgens hem werd het met het oog op de dalende kijkcijfers „een heel belangrijke uitzending.” „Dit is misschien wel de laatste keer dat we echt een gast hebben mogen kiezen.”

Groenteman beaamde dat: „Als dit verkeerd gaat, wordt er ingegrepen van boven. Dan hebben we het niet meer zelf voor het zeggen”, zo zei hij. In de vierde aflevering was Victoria Koblenko te gast.

Marcel & Gijs, de zomervervanger van de SBS6-hit Vandaag Inside, begon maandag met 611.000 kijkers. Dinsdag waren daar nog 391.000 van over en woensdag keken er 381.000 mensen.