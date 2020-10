Hilaria Baldwin staat open voor verdere gezinsuitbreiding

Wanneer ze gevraagd wordt of Hilaria en Alec voor een zesde gaan, antwoordt Hilaria niet met nee. „Misschien”, aldus de 36-jarige. Al zit het er voorlopig niet in, voegt ze eraan toe. „Mijn kinderen vragen al: ’mama, heb je een baby in je buik?’. Nou absoluut niet, de baby is net drie weken out! Dus voorlopig niet. We zullen het zien.”

Hilaria beviel begin september van zoon Eduardo. In april maakte ze bekend in verwachting te zijn na in de maanden daarvoor twee miskramen te hebben gehad. Het koppel heeft samen al vier kinderen: Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (4) en Romeo (2). De 62-jarige acteur heeft ook een 24-jarige dochter uit zijn eerdere huwelijk met Kim Basinger.