Rotterdam vernoemt plein naar dichter Jules Deelder

Volgens stadsarchivaris Jantje Steenhuis, tevens voorzitter van de ’Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens’, past het plein aan de Nieuwe Binnenweg bij Deelder. „Het plein ligt midden in de stad, waar dag en nacht iets is te beleven. Bovendien kwam Deelder zelf ook regelmatig op deze plek.”

De Rotterdamse gemeenteraad nam al in januari 2020 een motie aan met de naam ’Wat zwart is moet zwart blijven’. Deze riep het college op Deelder te eren met een straatnaam. Het adviescollege heeft daarop in haar zoektocht naar een geschikte locatie overlegd met de weduwe en dochter van Deelder. Ook zijn suggesties van Rotterdammers meegenomen in het advies.

Jules Deelder, met zijn kenmerkende zwarte sikje en dito zonnebril was een markante Rotterdammer. Hij werd ook wel de ’nachtburgemeester van Rotterdam’ genoemd. Hij schreef poëzie, proza en stond in het theater.