Chantal Janzen over hamsteren: ’Hoeveel kun je kakken?’

„’t Is me wel wat zeg. Sterkte lieve mensen. Enne, hou het schoon. En dan niet je achterste. Ja, deze ook, maar ik heb ’t nu even vooral over je handen”, schrijft Chantal op Instagram.

„En laat in die winkels nou ’s genoeg achter voor de mensen die wèl door (moeten) werken zoals in de zorg, transport, onderwijs, winkelpersoneel en zeker ook over laten voor de zieken, ouderen, minderbedeelden en mindervaliden. Met die rare nieuwe ’ik spaar toiletpapier en ik heb lekker meer dan jij’-hobby van jullie. Ik bedoel: HOEVEEL KUN JE KAKKEN OP ’N DAG??? (uitzonderingen daargelaten).”

Hoewel Chantal het grappig brengt, is het ook „een uitroep uit ergernis.” De RTL-presentatrice benadrukt dat ze geen vraag stelt waar ze antwoord op wil.

Chantal kan rekenen op aardig wat bijval van bekend en onbekend Nederland. „Het haalt echt de beste in de mens naar boven...”, reageerde Patrick Martens. Ook onder anderen Dennis van der Geest en Winston Gerschtanowitz prezen Chantals bericht.