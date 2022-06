Gordon: ’Terugvallen zullen blijven komen in mijn leven’

De 53-jarige Gordon liet zich in 2019 behandelen in een kliniek en gebruikte toen een jaar geen drank en drugs. Tijdens de coronapandemie had hij een terugval. De zanger verwacht dat die zullen blijven komen. „Een jaar heeft 365 dagen en als het dan dertig keer misgaat per jaar - zo reken ik dan - dan heb je nog steeds 335 dagen je best gedaan. Dat is mijn houvast.”

In zijn nieuwe woonplaats Dubai lukt het hem makkelijker om „zo min mogelijk van het pad te gaan.” In Nederland vindt hij dat moeilijker. „Je hebt het sneller dan je eten”, zegt Gordon over de bezorging van cocaïne. „Je hebt Thuisbezorgd en ’snuifbezorgd’ en ’snuifbezorgd’ is sneller.”

De zanger is niet alleen daarom blij dat hij is verhuisd. Ook het anonieme leven bevalt hem goed. „Ik heb gewoon mijn leven weer terug. Ik kan ergens in een mall lopen waar niemand naar me omkijkt. Dat heb ik echt gemist.”