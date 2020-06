Zelfportret Rembrandt uit privébezit onder de hamer

Wereldwijd zijn er nog maar drie zelfportretten van de grote Hollandse meester over die in privébezit zijn. De rest van de bijna 80 zelfportretten die hij schilderde, tekende of etste zijn inmiddels in de collecties van diverse internationale musea opgenomen. Samen geven ze een uitstekend beeld van hoe de kunstenaar van een ambitieuze jonge hond van 22 tot een kwetsbare 63-jarige grijsaard veranderde.

Detail van het schilderij. Ⓒ Foto Sotheby’s

Het zelfportret dat in juli geveild zal worden, dateert uit 1632, het jaar waarin Rembrandt ook zijn wereldberoemde Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp op het doek zette. Rembrandt was toen 26 jaar oud en net verhuisd naar Amsterdam.

Visitekaartje

Op het kleine paneel beeldde hij zichzelf formeel, doch elegant gekleed af met geplooide kraag en zwarte vilten hoed. De experts van Sotheby’s vermoeden dat hij zich mogelijk zo schilderde, om een visitekaartje af te geven: om zijn rijke cliëntele te tonen dat hij sociaal hun gelijke was en even succesvol als zij in hun vak.

Maar omdat het schilderij vrij klein van formaat is, houden zij ook rekening met een andere, veel romantischer mogelijkheid. Zo schilderde hij in diezelfde periode ook twee kleine portretten van zijn vrienden Maurits Huygens en Jacques de Gheyn III, die overduidelijk als vriendschapsportretten waren bedoeld.

De signatuur op het paneel komt overeen met die van de ’Anatomische les’. Ⓒ Foto Sotheby’s Londen

Wellicht dat Rembrandt dit zelfportret speciaal voor zijn toekomstige bruid Saskia van Uylenburgh vervaardigde, met wie hij in die tijd net omgang had gekregen. Mogelijk schonk hij het handzame portret aan haar, als herinnering aan hem, voor als zijn verloofde in Leeuwarden verbleef. Met de deftige kleding zou hij zichzelf hebben willen afbeelden als welvarende man en ideale echtgenoot.

De andere twee zelfportretten van de zeventiende eeuwse meester bevinden zich in de Amerikaanse Leiden collectie in New York, van zakenman en investeerder Thomas S. Kaplan en zijn vrouw Daphne Recanati Kaplan en in de National Gallery van Schotland in Edingburgh, aan wie de particuliere eigenaar het schilderij in langdurig bruikleen heeft afgestaan.