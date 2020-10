3LAB zendt prijswinnende horrorfilm uit over tinderdate

Swipe vertelt het verhaal van een jonge student (Ebony Obsidian) die op een datingapp een match heeft met een onbekende jongen (Jefferson White) die zij nooit geliket heeft. Tot haar schrik ziet ze dat hij een nieuwe foto heeft die op dezelfde plek is gemaakt als waar zij zich bevindt.

De film van producent Steffie van Rhee en scenarioschrijver Paul Bontenbal is gerealiseerd met hulp van BNNVARA en 3LAB. Bourgonje heeft al diverse korte films gemaakt, die stuk voor stuk in de prijzen vielen.

Ebony Obsidian was eerder te zien in If Beale Street Could Talk van Moonlight-regisseur Barry Jenkins. Jefferson White was eerder te zien in hitseries als House of Cards en How To Get Away With Murder.