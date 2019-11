Queen wil bezem door paleis halen!

Want het koninklijke huishouden zoekt nieuwe arbeidskrachten die slot Windsor kunnen schoonhouden. Extra uitdaging: bij gelegenheid begeleidt hij of zij ook evenementen en feestelijkheden in het slot.

Van maandag tot en met vrijdag wordt het nieuwe personeelslid geacht te zorgen voor een ’uitstekende service in een ongelooflijke omgeving’. Dat alles moet gebeuren in een dertigurige werkweek, waarvoor men wordt beloond met omgerekend 1433 euro per maand.

Windsor Castle Ⓒ Hollandse Hoogte

Van de medewerker wordt samenwerking en teamspirit verwacht; eigenschappen die de Windsors zelf ook hoognodig hebben in hun recente crisis waarbij zelfs koningin Elizabeth zelf en prins Charles moesten ingrijpen.

Sollicitanten moeten bovendien een scherp oog voor detail hebben. Het betreft namelijk de ’reiniging, instandhouding en verzorging van het interieur en de objecten daarin, zodat deze op hun best gepresenteerd worden’. Of daarbij ook het incidenteel weghalen van een foto van Harry en Meghan behoort?