Jeroen Nieuwenhuize ’ontzettend blij’ met pasgeboren dochtertje: ’Ik heb meer gejankt dan zij’

„Echt niet normaal”, zegt Nieuwenhuize, terwijl hij zijn dochter vasthoudt. „Ik heb meer gejankt dan zij.”

Het gaat „hartstikke goed” met zijn kindje, laat de radio-dj weten. „Ook met Tessa trouwens.”

Overleden zoon

Hij en Tessa deelden woensdag op Instagram dat ze een dochter hebben gekregen. „Gisteren is ze om 20.24 geboren.”

Het stel kreeg in 2021 een zoontje. Hij overleed korte tijd na de geboorte. „Precies een week geleden is onze grootste droom veranderd in een nachtmerrie”, schreef hij toen op Instagram. „We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten.”