Advocaten mogen zaak R. Kelly niet bespreken

Volgens Variety sprak de rechter de angst uit dat de media-aandacht voor de vervolging van de zanger de afloop van de rechtszaak beïnvloedt. „We maken ons zorgen dat de zaak wordt beslist in het publieke domein in plaats van in de rechtbank”, aldus deze Harry Leinenweber.

Uit de argumentatie voor de maatregel zou blijken dat de meeste vermeende slachtoffers die centraal staan in de zaak, niet eerder met hun verhaal naar buiten zijn gekomen. Slechts één van de vijf zou te zien zijn in Surviving R. Kelly, de documentaire die langlopende geruchten over seksueel misbruik door Kelly weer voor het voetlicht bracht.

De 52-jarige zanger wordt verdacht van achttien gevallen van seksueel misbruik, het belemmeren van de rechtsgang en het maken van kinderporno. Hij wordt naar verwachting vrijdag voorgeleid.