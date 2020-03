Cannes wordt afgelast als situatie coronavirus niet verbetert

Lescure blijft echter ’redelijk optimistisch’ dat het evenement doorgaat en hoopt dat de ergste piek van het virus in maart wordt bereikt. „En dat we in april een beetje rustiger kunnen ademhalen.”

In Frankrijk staat het aantal besmettingen woensdag op meer dan 1700 en 33 doden. Eerder deze maand werden, net als in Brabant en België, evenementen waar meer dan duizend bezoekers op afkomen afgelast. Zo ook ’MipTV’, de jaarlijkse televisiebeurs die eveneens in Cannes wordt gehouden.

Mocht Cannes, dat van 12 tot en met 23 mei plaatsvindt, worden afgeblazen dan brengt dat de toekomst van het filmfestival niet in gevaar. „We kunnen op z’n minst een jaar zonder omzet”, aldus Lescure.