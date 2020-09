Catherine hoort coronaverhalen van jonge ouders aan

Home-Start, National Childbirth Trust en MUSH zijn een paar van de organisaties die jonge ouders bijstaan in deze toch al moeilijke tijd. Catherine was dinsdag in het Battersea Park in Londen onder de indruk van ouders die elkaar - met hulp van de genoemde organisaties - tijdens de coronacrisis ondersteunden en hielpen met bezoekjes.

Ook werd haar verteld hoe moeilijk het voor sommige groepen was om elkaar tijdens de lockdown te kunnen zien en hoe belangrijk het voor de gezondheid en het welzijn van jonge ouders is om naar buiten te kunnen gaan naar bijvoorbeeld een parkje als dat in Londen.