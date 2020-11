Ⓒ Getty Images

Onlangs overleed James Bond-icoon Sean Connery op 90-jarige leeftijd in zijn slaap in zijn huis op de Bahama’s. Over de doden niets dan goeds zou je denken, maar een vriend van de eerste vrouw van Connery, de Australische Diane Cilento, denkt daar anders over en beweert dat hij haar weleens bont en blauw heeft geslagen.