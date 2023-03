Tweede kind voor Sarah Chronis en Kay Greidanus: ’Ze is het wachten meer dan waard’

„Ze is het wachten meer dan waard. Zo dankbaar en trots dat ze er is. Er is weer een deurtje opengegaan van geluk en liefde”, schrijft Chronis, onder meer bekend van Nieuwe Buren en Goede Tijden, Slechte Tijden, op Instagram.

In april 2021 kregen Greidanus en Chronis hun eerste kindje samen, een jongen. Hij kreeg de naam Novi Iason Aeneas.