Hilary Duff ondanks volledige vaccinatie besmet met corona

Duff schrijft dat ze onder meer last heeft van zware hoofdpijn en smaak- en reukverlies. Volgens de actrice is ze besmet met de delta-variant van het coronavirus. Ze laat wel weten dat ze blij is dat ze volledig gevaccineerd is.

Het gebeurt wel vaker dat mensen ondanks een volledige vaccinatie toch besmet raken met corona. De Amerikaanse actrice Melissa Joan Hart en Willeke Alberti overkwamen hetzelfde.