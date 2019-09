Glennis Grace al helemaal klaar voor ’afscheid’ Whitney

„De repetities gaan erg goed. Het zijn wel altijd heel erg zware dagen”, vertelt Glennis tijdens de repetities aan BuzzE. Maar alle drukte is het waard. „Ik stond net met mijn gezicht naar mijn bandje gedraaid en dan geniet ik van hoe iedereen aan het spelen is. Dat zijn voor mij wel echt de mooiste momenten. We mogen straks gewoon twee dagen in Ahoy vullen. Hoe cool is dat?”

Met de zenuwen valt het tot nu toe erg mee. „Ik denk dat het meer gezonde spanning is. Dat je bijvoorbeeld bang bent dat er iets gebeurt waardoor je niet meer kan zingen.” Hoewel de zangeres vorig jaar al Whitneys klassiekers zong in AFAS Live in Amsterdam, hebben ze nu een meer emotionele lading. „De nummers doen me zo aan mijn jeugd denken. Daar begon het allemaal mee. Met mijn studiootje toen ik klein was en het zingen van haar liedjes met mijn moeder en mijn zus. Ik ben heel emotioneel, heel gek.”

Natuurtalent

Voor Glennis zijn de concerten in Ahoy extra bijzonder omdat Whitney er twintig jaar geleden zelf ook nog stond. „Dat is echt heel bizar. Ik had ook nooit verwacht dat ik het nog een keer zou doen. Het zouden twee avonden in AFAS zijn en dat was het dan. Maar toen ik na die shows de volgende ochtend wakker werd had ik gelijk zoiets van: ik moet dat nog een keer doen, maar dan in Ahoy omdat zij daar ook heeft gestaan.”

De zangeres sluit niet uit dat ze nooit meer terugkeert met Whitney, de liefde is nog altijd heel erg groot. „Ze was echt een natuurtalent. Er was helemaal niets fakes aan haar. Met haar magische stem en de emoties die ze kan overbrengen. Ze heeft zoveel voor de muziekindustrie betekend. Er is niemand die haar riffs zo kan zingen, dat kan ik niet eens.”

Dat Whitney, die in 2012 levenloos in een badkuip werd gevonden, in de laatste jaren van haar leven vooral in het nieuws was vanwege haar turbulente privéleven wil Glennis niet te veel bij stilstaan. „Daar kijk ik ook niet naar want dat vind ik alleen maar heel erg zonde. Ik denk dat we haar moeten eren en herinneren om wie ze was, wat ze allemaal heeft betekend voor de muziek en alle prachtige nummers die ze ons heeft gegeven.”