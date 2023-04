Jamie Foxx ligt nog altijd in het ziekenhuis

Acteur en rapper Jamie Foxx ligt nog steeds in het ziekenhuis. Vorige week liet zijn dochter Corinne weten dat hij was opgenomen vanwege een ’medische complicatie’, maar wat hij precies heeft was onbekend. Doordat hij er snel bij was zou hij al weer bezig zijn met zijn herstel, schreef de familie Foxx er toen over op Instagram.