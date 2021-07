Willibrord Frequin: ’Ik wil beslist geen honderd worden’

Premium Entertainment

Willibrord Frequin doet boekje open over sekspartners Katja Schuurman

Is het niet Katja Schuurman zelf die pikante uitspraken doet over haar evenzo pikante seksleven, dan zijn het wel anderen die bijzondere onthullingen over haar doen. Dit keer klapt Willibrord Frequin uit de school over Katja en haar bedpartners, of zoals hij het noemt: ’een heel voetbalteam aan beke...