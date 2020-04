De Luizenmoeder-actrice kampt met luizen (ondanks 1,5 meter afstand)

„Het is niet te geloven”, begint de actrice, die grote bekendheid verwierf door haar rol als juf Ank in NPO’s hitserie De Luizenmoeder. „Ik dacht dat de gehele natie door social distancing wel van deze plaag af zou komen. Die van ons moeten hun eitjes dus nog even vlak voor de intelligente lockdown hebben gelegd?” Om te constateren: „Alle vier hebben we nu LUIZEN! Houdt het dan nooit op?”

De ironie dat zij als actrice in De Luizenmoeder nu juist met dit probleem kampt, ontgaat haar volgers niet. „Je bent Luizenmoeder of je bent ’t niet”, knipoogt iemand. En een ander: „Dat krijg je als de scholen gesloten zijn. Geen luizenmoeders meer actief.”