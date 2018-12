Gitaar van Prince levert 700.000 dollar op

Veilinghuis Julien’s schatte de prijs van het instrument nog slechts op tussen de 60.000 en 80.000 dollar in de folder van veiling Icons en Idols. Ook een jasje waarin Michael Jackson het nummer Thriller opvoerde tijdens zijn History wereldtournee bracht veel meer op dan gedacht: een fan legde 32.000 dollar (27.500 euro) neer voor het kledingstuk, waarvan de waarde vooraf tussen de 6000 en 8000 dollar werd geschat. Het Beat It-jack dat The King of Pop droeg tijdens zijn Bad-tournee werd verkocht voor 118.750 dollar (ruim 100.000 euro), terwijl het veilinghuis de waarde op maximaal 40.000 dollar had ingeschat.

Een ander pronkstuk van de veiling, de MTV Video Music Award die Kurt Cobain in 1992 won voor beste nieuwe artiest, werd wel voor de verwachte prijs verkocht: het winnende bod lag op 62.500 dollar (bijna 54.000 euro). Een Steinway-vleugel uit het huis van Jayne Mansfield en later Engelbert Humperdinck die tussen de 100.000 en 200.000 dollar had moeten opleveren, werd niet verkocht.