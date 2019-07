Ant McPartlin rijdt weer na ontzegging

Ant kreeg begin vorig jaar een rijontzegging van twintig maanden en een boete van 86.000 pond (bijna 100.000 euro) opgelegd nadat hij in dronken toestand een auto aanreed met daarin een moeder en een kind. Doordat hij een cursus over de risico’s van rijden onder invloed had gevolgd, werden er vijf maanden van zijn rijontzegging afgehaald. Hierdoor mocht hij sinds dinsdag officieel weer zelf achter het stuur gaan zitten.

Ingewijden vertellen aan The Sun dat Ant blij is dat hij weer zelf mag rijden, maar dat hij zich wel bewust blijft van de situatie. „Het doet niets af aan de impact van alles wat er is gebeurd, het voelt allemaal nog heel vers aan. Het was een afgrijselijke periode en hij heeft veel spijt, maar hij is ook blij dat hij kan terugkeren naar een meer normale situatie.”