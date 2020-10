’Phil Collins zet ex-vrouw op straat na geheim huwelijk’

Phil en Orianne gaven elkaar in 1999 hun jawoord, maar gingen negen jaar later weer uit elkaar. In 2016 kwamen de twee echter weer samen, nadat Orianne verlamd raakte na een mislukte operatie. Ze belandde tijdelijk in een rolstoel, waarna Phil de zorg voor haar op zich nam en ze opnieuw verliefd werden.

Hoewel beiden meerdere keren aangaven dolgraag opnieuw met elkaar wilden trouwen, ziet de situatie er anno 2020 compleet anders uit. Volgens TMZ zou Orianne twee maanden geleden in het geheim zijn getrouwd met ene Thomas Bates terwijl ze tegen Phil had gezegd op zakenreis te zijn.

En dus wil Phil haar nu zo snel mogelijk uit huis hebben. Volgens TMZ zou de zanger zijn ex tot vrijdag 15.00 uur de tijd hebben gegeven om te vertrekken. Orianne is echter blijven zitten waar ze zit en heeft zelfs de codes van het alarm al veranderd. Ze zou bovendien opnieuw willen onderhandelen over de voorwaarden van hun scheiding in 2008 nu de 40 miljoen euro die ze toen kreeg alweer op zouden zijn. Phil zou nu van plan zijn maandag een uitzettingszaak aan te spannen om haar alsnog op straat te kunnen zetten. Daarmee loopt hij echter wel het risico dat er wat vuile was wordt buiten gehangen, want Orianna zou hebben gedreigd ’beschamende onthullingen; over hem te doen als hij inderdaad naar de rechter stapt.