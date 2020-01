Wie is het meisje van Kralingen?

De foto werd gemaakt door Herbert Behrens, die er drie dagen lang bij was op wat het Nederlandse antwoord was op het Amerikaanse Woodstock. Ook in Rotterdam werd de combinatie van peace en music voor bijna honderdduizend bezoekers een ’trip’ die nu nog tot de verbeelding spreekt.

Zomer van de liefde

Niet eens zo zeer vanwege de muziek, hoewel er heel wat grote namen optraden. Jefferson Airplane, Santana, Canned Heat en Country Joe stonden in de zomer van de liefde nog op Woodstock, een jaar later speelden ze aan de Kralingse Plas. Verder aanwezig op 26, 27 en 28 juni 1970 waren Pink Floyd, The Byrds en Soft Machine. Toch draaide het vooral om de sfeer, om de alles kan en alles mag-mentaliteit die door festival, muzikanten en bezoekers samen uitgedragen werd, waarvan vrije liefde en drugsgebruik de voornaamste pijlers waren. En dat allemaal komt samen in deze ene foto.

Voorstelling

Onder de mensen die er door geïntrigeerd zijn zijn Leo Blokhuis, Ricky Koole en Robert Jan Stips - waarvan de laatste met zijn toenmalige band Supersister nog optrad op het festival. Samen zijn ze momenteel bezig een theatervoorstelling te maken over Kralingen en ze laten weten het verhaal van het meisje op deze foto daarin te willen verwerken. Maar wie is zij? Waar is zij? Wat is er bijna vijftig jaar na dato van deze jongedame terecht gekomen?

Tips zijn welkom via kralingen2020.nl