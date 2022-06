Australische krant wilde relatie Rebel Wilson bekendmaken

De Pitch Perfect-actrice maakte via Instagram bekend een relatie te hebben met Agruma. „Ik dacht altijd op zoek te zijn naar een Disney-prins, maar misschien was wat ik echt al die tijd nodig had een Disney-prinses”, schreef Wilson bij een selfie van haarzelf en Ramona.

Naar nu blijkt was het moment van de coming-out van de actrice niet geheel haar eigen keuze. Columnist Andrew Hornery van de Sydney Morning Herald onthulde zaterdag in zijn column dat de krant de vertegenwoordigers van Wilson „uit voorzichtigheid en respect” twee dagen de tijd had gegeven om te reageren op een artikel over Wilsons nieuwe liefde. De columnist noemt dat nu een „grote fout” omdat de actrice er vervolgens zelf voor koos om uit de kast te komen.

De krant kan na de column rekenen op een hoop kritiek. Op Twitter zijn mensen boos over het feit dat de krant de geaardheid van de actrice wilde onthullen, maar ook dat ze nu boos lijken te zijn over het feit dat Wilson zelf uit de kast kwam.