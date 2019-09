Avengers-acteur Jeremy Renner dreigt voogdij dochtertje kwijt te raken

Waarom Sonni de eerder overeengekomen gedeelde voogdij wil laten aanpassen, is niet duidelijk. Wel ruziën de exen al jaren in de rechtbank en daarbuiten. Zo beweerde het model eerder dat de wapencollectie van de acteur veel te gemakkelijk toegankelijk was voor hun dochter en dat dit haar in gevaar bracht, wat Jeremy weer ontkende. Ook werden ze het maar niet eens over de hoogte van de alimentatie.

De 48-jarige acteur, die vooral bekend is als Hawkeye in verschillende Marvel-films, trouwde in januari 2014 met Sonni. De twee gingen tien maanden later alweer uit elkaar.