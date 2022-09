Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’De Zwarte Wolvin’: jacht op een vrouw in Marbella

— Wat: thriller — Wie: Juan Gómez-Jurado — Uitgeverij: Boekerij

Door Bertjan ter Braak

Nadat ze middernachtelijk druk zijn geweest met een lijk in een rivier worden de inspecteurs Antonia Scott en Jon Gutiérrez door hun baas Mentor gebeld: ze moeten vanuit Madrid onmiddellijk naar Marbella, waar de zaak uit de klauw dreigt te lopen. Want er zijn (alweer) aanslagen gepleegd. De Russische maffioso Yuri Voronin is vermoord, een aanslag op zijn vrouw Lola Morena is mislukt; zij is op de vlucht en het is aan Scott en Gutiérrez om haar tijdig te vinden.