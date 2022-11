Kim Kardashian wil straatverbod tegen man die ’telepathisch contact’ claimt

In de papieren waarin Kardashian het straatverbod aanvraagt, wordt de man echter aangeduid als een stalker. De man heeft zich in augustus driemaal bij haar huis gemeld. Toen de bewakers hem niet binnenlieten, claimde hij een wapen bij zich te hebben. De man zei bij zijn bezoeken een zakenpartner te zijn van Kardashian.

De man zou zich ook een keer hebben vertoond bij een hotel in New York waar Kardashian verbleef. De persoon heeft online ook een aantal berichten aan de 42-jarige realityster gewijd en stelt in de berichten onder meer via telepathie met haar te communiceren.

De rechtbank heeft voorlopig een straatverbod toegewezen. Dit betekent dat de man kan worden gearresteerd als hij zich weer nabij het huis van Kardashian begeeft. Over een maand is er een officiële hoorzitting. Daarna besluit de rechtbank of het straatverbod voor de man definitief wordt.