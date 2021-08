’Prins Harry komt eind dit jaar weer naar Engeland’

Naar verwachting vliegt Harry zonder zijn vrouw Meghan en hun kinderen naar Engeland. Toch reist de prins niet alleen, vertellen ingewijden aan de Daily Express. Hij wordt vergezeld door een cameraploeg vanwege de Netflix-documentaireserie die over de Invictus Games wordt gemaakt.

Heart of Invictus maakt deel uit van de meerjarige deal die Harry en Meghan vorig jaar met de streamingdienst hebben gesloten. In de docuserie worden de prins en sporters gevolgd in aanloop naar de Invictus Games die volgend jaar april worden gehouden in Den Haag. Harry, die zelf als militair twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, bedacht het sporttoernooi voor militairen en veteranen die lichamelijk of mentaal gewond zijn geraakt in het leger.