Crowdfunding voor afgebrande animatiestudio

Bij de aangestoken brand kwamen 34 mensen om het leven en raakten nog eens 34 mensen gewond. De brand in Kyoto zou het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar zijn. De verdachte zou bij zijn aanhouding hebben gezegd dat de studio zijn werk had gestolen.

Een grote gift van 50.000 dollar is afkomstig van softwaregigant Adobe. „Kyoto Animation is een centrum van de creatieve gemeenschap, niet alleen in Japan maar wereldwijd”, zegt een Adobe-woordvoerder.

Ondanks de tragische brand laat Kyoto Animation op zijn website weten dat in september een speciale aflevering van de serie Violet Evergarden in de bioscopen uitkomt. Het bedrijf roept fans op geen bloemen of geschenken mee te nemen naar het orkestrale concert Violet Evergarden dat gepland staat voor zaterdag in Tokio. Het bedrijf voegt eraan toe ook geen donaties te accepteren tijdens het concert.