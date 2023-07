Ronan Keating week na dood van broer weer op het podium

„We hebben een hoop vragen gekregen over de aanwezigheid van Ronan Keating op het 20 jaar Speed Drive-evenement”, schrijft Daily Mail. „We hebben recent het treurige nieuws meegekregen dat Ronans broer overleden is bij een ongeluk. Het hele Speed Drivers-team leeft mee met het verlies en wenst de nabestaanden alle sterkte toe.”

Ciaran Keating is zaterdag op 57-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Ierland, waarbij ook een andere auto betrokken was. Ciaran reed met zijn vrouw naar een voetbalwedstrijd van hun zoon Ruairí, die een dag later zijn 28ste verjaardag zou vieren. Volgens berichten kort na het ongeluk is de vrouw van Ciaran naar een ziekenhuis gebracht. Ze raakte gewond bij de botsing, maar was buiten levensgevaar.