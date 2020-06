Bennie Jolink verruilde echtelijk bed tijdelijk voor schuur

Bennie had een moeilijke dag, vertelt hij. Hij kon maar niet op gang komen. Vanwege zijn longproblemen heeft de muzikant vaak last van hoestbuien en is hij snotterig. „Normaal gaat dat altijd binnen een uur na het opstaan wel weer over. Maar dit keer niet, ik bleef maar benauwd en snotterig”, kijkt hij terug. Bennie ging terug naar bed en bleef daar voor zijn doen lang in liggen. Hij voelde zich de hele dag beroerd, maar een dag later was dat weer voorbij.

De zanger deed het daarna rustig aan, maar na een week dronk hij toch een paar biertjes en dat viel niet goed. „Toen ik de volgende dag wakker werd, voelde ik me zó slecht.” Bennie dacht toen dat hij alsnog het coronavirus had opgelopen. Maar later bleek dat hij ook nog een fles wijn op had. „Het was dus gewoon een kater.”

Overigens heeft Bennie wel een poosje apart van zijn vrouw Ellie geslapen. Haar stiefvader had het virus opgelopen en om geen risico te nemen verkaste Bennie voor een paar weken naar de schuur. Daar had hij het erg moeilijk mee. Bennie werd steeds somberder, maar na een gesprek met manager Dick van Berkum kwam daar verandering in. Hij regelde tests voor Bennie en Ellie en spoorde Bennie aan weer muziek te gaan maken. „Dat was zó geweldig”, zegt hij tegen het AD. „Niet vaak heb ik het samen muziek maken zo mooi gevonden.”