Bruce Springsteen annuleert optreden wegens ziekte

De band zou optreden in de Mohegan Sun Arena. Vlak voor het weekend zegde de band ook al een optreden in de staat Ohio af. Fans hoeven niet lang te treuren, de concerten worden ingehaald, schrijft de frontman op Twitter. „We werken aan een nieuwe datum, dus bewaar je tickets goed, want ze zijn geldig voor de opnieuw geplande show.”

Gitarist Van Zandt stelt ondertussen de fans gerust. „Jullie hoeven niet bezorgd of bang te zijn. Het is niets serieus. Even een tijdelijke situatie. We zullen allemaal snel weer op volle sterkte zijn”, schrijft hij onder het bericht van Springsteen.

Het Amerikaanse deel van de huidige tournee telt nu nog vijftien optredens. Eind april vertrekt de groep naar Europa om de tour daar voort te zetten. Op 25 en 27 mei komt de groep van hits als Born to Run en Dancing in the Dark naar de Johan Cruijff Arena. Op 11 juni staan Bruce Springsteen & The E Street Band nog in Landgraaf voor een concert.