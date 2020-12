Angelina Jolie-lookalike veroordeeld tot tien jaar cel in Iran

Instagramster Sahar Tabar is veroordeeld tot tien jaar celstraf om haar posts, die ’respectloos zouden zijn naar de Islamitische Republiek’ Ⓒ Instagram

De Iraanse Instagramster Sahar Tabar, die haar faam onder meer dankt aan haar transformaties in een Angelina Jolie-zombie, is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf in Iran. Ze werd eerder dit jaar opgepakt om haar activiteiten op social media.