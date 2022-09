Premium Het beste van De Telegraaf

Amber Heard verstrikt in nieuwe juridische nachtmerrie

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Vrijdag gaat de verfilming van de veelbesproken smaadzaak van Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, Hot Take: The Depp/Heard Trial, in Amerika in première, maar Heard hangt alweer een nieuwe juridische nachtmerrie boven het hoofd. Terwijl ze nog in afwachting is van het hoger beroep in de zaak, kan de actrice haar borst nat maken voor nog veel meer ellende. Nog geen vier maanden nadat ze de zaak heeft verloren en werd veroordeeld tot een schadevergoeding van miljoenen, gaat ze alweer een volgend proces tegemoet en die belooft nog veel meer machtsspelletjes bloot te leggen...