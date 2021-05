Jan Smit reageert op kritiek op ’enorm bruine kop’

Met nog een warme jas aan en een zonnebril op, zit Jan Smit lekker buiten met zijn vrouw Liza op een terras de nodige vitamine D op te doen. „Grappig hoeveel volgers me gister ‘betichtten’ van zonnebanken, te zware make up of foundation! Gewoon zonneschijn lieve mensen, dat werkt het allerbeste...”

Een dag ervoor was hij nog aan het repeteren voor het presenteren van het Eurovisie Songfestival. Op de foto die hij daarvan deelde van hem en Chantal Janzen, kreeg hij enorm veel commentaar. Zo merkte men op dat hij daar een ’enorm bruine kop’ had of juist ’een beetje te oranje’ was en waagde een volger het zelfs zich af te vragen of dit ’Speculaas Piet of Jan Smit’ was. Velen wezen erop dat zijn nek veel lichter was dan zijn gezicht, die in hun ogen te zwaar ’geplamuurd’ was. Anderen vermoeden dat hij ’te veel zonnebank’ gehad had.

Gelukkig voor de Volendamse zanger namen andere fans het al direct voor hem op. „Laat Jan lekker bruin zijn. Pppfffff waar gaat het over.” En ook op zijn toelichting van vrijdag regent het steunbetuigingen van mensen die opmerken dat er ’altijd wel iets te zaniken valt’, maar dat Jan zich daar maar beter niets van aantrekt en gewoon moet genieten. „In Volendam schijnt nu eenmaal meer de zon.”

