Geliefde Bridget Jones overleden

Auteur Helen Fielding brengt bijna 15 jaar na Bridget Jones: The Edge of Reason een nieuw Bridget Jones-boek uit: Mad About The Boy.

Het beroemde personage uit de 'dagboeken' is echter weduwe geworden, vertelt de auteur aan Sunday Times Magazine. Ze kreeg twee kinderen met Mark en heeft als 51-jarige vrijgezel een toyboy gescoord. Bridget is nog steeds geobsedeerd door haar gewicht, maar inmiddels ook door haar rimpels.

Fans van Bridget Jones, in de films gespeeld door Renée Zellweger, laten op Twitter massaal weten geshockeerd te zijn door het nieuws. "Wat denk je wel niet Helen? Je kunt Mark niet zomaar vermoorden!," aldus een van de fans. "Nu hoef ik het boek niet meer te lezen", zegt een ander.

Mad About The Boy verschijnt op 10 oktober.