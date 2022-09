Jan Slagter maakt zich klaar voor eerste zwemles ooit

„Ik heb nog geen zwemles gehad”, zegt Slagter in de zondag verschenen podcast De Geboden van Dresselhuys en Slagter. „Ik heb wel contact gehad met een zwemlerares hier in Laren en die ging op vakantie en die zou mij ’one of these days’ even opbellen zodat ik mijn eerste privézwemles kan krijgen. Dus als ze het hoort, ik weet niet of ze luistert, maar bel me. Want ik wil dat echt gaan doen.”

De 68-jarige Slagter vertelde in een eerdere aflevering van de podcast dat hij tijdens het incident bijna was verdronken. Het nieuws werd breed uitgemeten in de media, al vindt de omroepbaas dat het wel een beetje werd opgeblazen. „Ze maakten het wel iets erger dan het was. Het was wel inderdaad heel eng en ik had kunnen verdrinken maar er werd geschreven ’Jan Slagter overboord geslagen’. Ik was helemaal niet op de boot, ik stond op de steiger, maar ik was wel in het water geraakt. Het werd echter nog groter gemaakt dan dat het eigenlijk was.”