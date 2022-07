Hartstilstand gaf Bob Odenkirk nieuwe energie: ’Voelde me als herboren’

Vorige zomer viel de 59-jarige acteur neer op de set van Better Call Saul. Zijn hart stopte er achttien minuten mee, zo vertelt hij. „Mijn vrouw kwam me in het ziekenhuis opzoeken na de operatie en ik zat de volgende ochtend gelijk rechtop”, blikt Odenkirk terug. „Laten we aan het werk gaan.”

Odenkirk zegt ook dat hij tegenwoordig anders naar de dingen in de wereld kijkt. Hij kan beter leven in het moment, zo omschrijft hij. „Als je acteert, leef je je in andermans leven in. Je weet eigenlijk nooit wat er daarna gebeurt. Dat werd voor mij een stuk makkelijker met deze nieuwe kijk op de wereld.”