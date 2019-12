André Hazes: ’Ik ben egoïstisch, ongeduldig en een beetje onzeker’

Zo schrijft hij: ’Ik ben egoïstisch, ongeduldig en een beetje onzeker. Ik maak fouten, ik kan mezelf niet beheersen en soms moeilijk om te handelen. Maar als je met me kan omgaan als ik op mijn slechtst ben, dan verdien je me absoluut op mijn best.’

De zanger had ook in zijn relatie met Monique tijden waarbij hij eerlijk aangaf dat het niet altijd makkelijk was om met hem te moeten samen zijn. Zo vertelde hij begin september in een interview in de talkshow van Beau: „Ik ben niet de gemakkelijkste om mee te leven.” Destijds, we schrijven half september, wilde hij nog niet over een defnitieve breuk spreken. „Maar we weten het even niet. Ik ben eventjes weg thuis. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré elke dag.”

Ze gingen daarna nog samen op vakantie, maar begin november verklaarde André dat hij het toch definitief had uitgemaakt met Monique. Een dag later werd bekend dat hij samen met Bridget was.

