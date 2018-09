Jerney Kaagman: John leerde mij alles

Volgens Kaagman is de vader van Talpa-oprichter John de Mol van onschatbare waarde geweest voor de Nederlandse muziek. "Hij heeft die altijd gepromoot, met veel kennis van en liefde voor het vak, maar zonder daarin te overdrijven."

De Mol was voor Jerney jarenlang een groot voorbeeld. "Ik heb alles van hem geleerd. Eerst toen ik in het bestuur van Conamus zat, later toen ik directeur werd. Voor mij was hij vanaf het moment dat Veronica ging uitzenden tot een paar maanden geleden hét kopstuk van de Nederlandse muziek."

John de Mol senior overleed vrijdag op 81-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek. John de Mol senior was de vader van Talpa-oprichter John de Mol en de actrice/presentatrice Linda de Mol en de zoon van de accordeonist John de Mol sr..