Filmrecensie Boerendrama Polder ver beneden peil

— Wat: film, drama — Regie: Klaas van Eijkeren, Bob Wilbers — Met: Jochum ten Haaf, Harm Duco Schut, Joy Verberk

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Jochum ten Haaf grijpt als tobbende varkensboer naar de fles.

De problemen stapelen zich op voor varkensboer Ronald (Jochum ten Haaf). Sinds het overlijden van zijn vrouw is hij alleenstaand vader van een 7-jarige dochter. Daarnaast zit hij diep in de schulden, terwijl de haperende voedingsautomaat in de stal dringend gerepareerd moet worden . Genoeg redenen om hem naar de fles te doen grijpen, moet schrijver en co-regisseur Klaas van Eijkeren hebben gedacht. Helemaal als hij de tobbende agrariër in Polder ook nog een fanatieke milieu-activist op z’n dak stuurt.