Hugh Grant schaamde zich voor dip in zijn Hollywood-carrière

Ⓒ Getty Images

Comedy-acteur Hugh Grant was jarenlang de gevierde man in Hollywood; zijn succes leek verzekerd. Toch kwam hij in 2005 in een dip terecht, die hij maar met moeite overwon. Intussen is hij met zijn rol in HBO-serie The Undoing weer terug en blikt hij in de Los Angeles Times terug op de enorme dip in zijn acteercarrière. En hoe hij na die pauze toch weer een film maakte die zijn loopbaan nog meer bergafwaarts deed gaan.