Veel kijkers Van Kooten en De Bie ondanks Wie is de Mol?

De typetjes van Van Kooten en De Bie moesten concurreren met de halve finale van Wie is de Mol?, dat met 2.460.000 kijkers veruit het best bekeken programma van de zaterdag blijft. Ook Moltalk, waarin werd nagepraat over de finalisten, staat weer in de top 10 van best bekeken tv-programma’s van de Stichting KijkOnderzoek. Volgende week is de slotaflevering van Wie is de Mol?.

De start van het nieuwe seizoen Dit was het nieuws op NPO 1 trok ruim een miljoen kijkers.