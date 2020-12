Floortje Dessing pakt Nederlandse leven weer op

„Al die dingen die zo normaal zijn voor iedereen zijn na 25 jaar weer nieuw voor mij”, vertelt Floortje aan het ANP. „Ik ben normaal nooit langer dan een maand achter elkaar in Nederland. Het is bijvoorbeeld een hele gekke gewaarwording om de seizoenen langzaam te zien verschuiven, of geen jetlag te hebben.” Lachend: „Het klinkt een beetje dramatisch maar ik krijg weer het hele Nederlandse leven mee in plaats van stukjes.”

Volgens Floortje heeft ze met haar reisprogramma’s normaal gesproken twee levens. Eentje in Nederland en eentje in het buitenland. „En die laatste staat nu ’on hold’, aldus de 50-jarige presentatrice.

Avontuur

Het avontuur van het reizen mist Floortje het meest, al kan ze ook heel erg genieten van het Nederlandse bestaan. Daar sta je volgens haar anders nauwelijks bij stil. „Nederland is een heel veilig en rustig land. De basisdingen zijn zo goed geregeld. Je hoeft je geen zorgen te maken of je wordt aangehouden of iets niet klopt. Maar het avontuur kan ik soms missen.”

De presentatrice omschrijft Nederland nog het liefst als een ’veilige warme bubbel met constant prikkels’. „In het buitenland voelt dat anders. Je bent meer op jezelf aangewezen, je moet scherper zijn, je moet meer nadenken”, somt ze op. „Je moet weten waar je bent, alles is nieuw, je kijkt om je heen, je verwondert je en je verbaast je.”

Floortje Blijft Hier

Door corona kon Floortje wel haar zelfbedachte programma Floortje Blijft Hier ontwikkelen. Ook in het tweede seizoen gaat ze weer op zoek naar optimistische en inspirerende verhalen op de mooiste plekken van het land.

Het programma is haar heel dierbaar geworden. „Dit programma, hoe klein ook, betekent heel veel voor mij”, zegt ze. „Het is echt mijn baken. Het is fantastisch dat ik dit kon maken en dat ik de kans kreeg.”