Fred van Leer weer aan het werk na cancelen theatertour

„Een teken van leven vanuit Rotterdam. Afgelopen week was ik even helemaal niet online. Dat was stiekem best wel lekker”, begint Van Leer zijn boodschap. „Maar ik wilde jullie wel even bedanken voor alle lieve berichten die ik heb mogen ontvangen. Dat is hartverwarmend. En dat klinkt heel zijig, maar het is echt zo”, gaat hij verder.

„Als je zo’n beslissing moet maken, en dat was voor mij een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken in mijn carrière, en als je dan zoveel liefde krijgt, voel ik mij echt gesteund.” Hij wil echter wel verduidelijken dat hij niet helemaal is gestopt. „Ik ga weer heel langzaam aan gewoon aan het werk. Dat moet namelijk ook gewoon. Ik ga gewoon weer aan de slag alleen op een rustige tempo.”

Vorige week maakte Van Leer bekend dat hij had besloten zijn theatertour En Routete annuleren. „Toen het licht uitging na mijn laatste Fred & Friends show in Ahoy, is bij mij het spreekwoordelijke licht ook uitgegaan”, verklaarde hij toen.