Prins Gabriël weer in het gips

Wat er met Gabriëls voet is gebeurd, is niet bekend. De Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter houdt het op ’vermoedelijk een sportongeval’. De sportieve Gabriël, die volgende maand 16 jaar wordt, speelt onder meer hockey.

Eind vorig jaar zat Gabriëls rechtervoet in het gips, zo was te zien toen het koninklijke gezin het kerstconcert bij het Koninklijk Paleis bijwoonde. Het ging destijds om een ’kleine blessure’, maar hoe de prins die had opgelopen, bleef onbekend.